В Борисполе произошло масштабное ДТП с фурами, есть погибший. Видео

В Борисполе Киевской области во вторник, 13 июля, столкнулись три грузовых автомобиля. Предварительно, один человек погиб.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. ДТП произошло на Кольцевой дороге, в направлении города Харькова (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"В результате аварии одного из водителей зажало в кабине – спасателям пришлось вырезать его с помощью инструмента. Причины и обстоятельства происшествия установят следователи", – рассказал наш собеседник.

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Он уточнил, что решается вопрос о квалификации события по части 2 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, приведшее к смерти потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет.

Напомним, возле села Ревное Бориспольского района Киевской области в ночь на понедельник, 12 июля, произошло смертельное ДТП. На дороге перевернулся Volkswagen Golf, в котором находилось 16 человек.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Яготине Киевской области в понедельник, 12 июля, Opel на автозаправке врезался в колонку для заправки и загорелся. В результате происшествия пострадала женщина, которая проходила мимо.