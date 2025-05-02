В Киеве в парке Нивки возле спортплощадки повесился мужчина. Подробности трагедии

В Шевченковском районе Киева неподалеку от спортивной площадки обнаружили повешенным мужчину. Событие произошло в пятницу, 2 мая, в парке Нивки.

Видео дня

Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Обстоятельства и причины трагического случая установят правоохранители.

"В Шевченковском районе в парке Нивки возле спортивной площадки обнаружили повешенного мужчину. Приблизительный возраст погибшего около 40-45 лет", – рассказал наш собеседник.

По его словам, тело погибшего обнаружил прохожий. На месте происшествия работали следователи, личность мужчины устанавливается.

Напомним, в Киеве мужчина устроил стрельбу и ранил женщину, а затем уехал на один из мостов и прыгнул в воду. Его тело из воды доставали водолазы.

Как сообщал OBOZ.UA, в среду, вечером, 30 апреля, в Ивано-Франковске мужчина поджег себя и просто ходил по центру города. Он даже не пытался сбросить с себя горящую одежду. Предварительно, он облил себя бензином.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!