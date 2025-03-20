В Киеве мужчина устроил стрельбу, а затем прыгнул с Северного моста. Подробности дела

В Киеве мужчина устроил стрельбу, ранив женщину, а затем уехал на один из мостов и прыгнул в воду. Его тело из воды доставали водолазы.

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Об этом OBOZ.UA стало известно из собственных источников. Обстоятельства происшествия установят правоохранители.

Как рассказал наш собеседник в правоохранительных органах, они получили информацию о том, что в Подольском районе Киева неизвестный устроил стрельбу.

"Муж зашел в офисное здание, где произвел несколько выстрелов – в результате чего ранения получила женщина. Пока ей предоставляется вся необходимая помощь. Стрелец с места происшествия уехал", – уточнил наш источник.

Он добавил, что после этого стрелок приехал на Северный мост, оставил там машину, а затем прыгнул с путепровода. Его тело из воды доставали спасатели.

"В Службу спасения "101" поступило сообщение, что человек, вероятно, прыгнул с Северного моста. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что тело человека находится на поверхности воды, в 50 метрах от берега реки. С помощью специального оборудования водолазы ГСЧС извлекли тело мужчины из воды и передали следственно-оперативной группе", – уточнили в пресс-службе ГСЧС.

Сейчас делом занялись правоохранители.

Как сообщал OBOZ.UA, в Фастовском районе Киевской области мужчина во время конфликта облил сожительницу керосином и поджег. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

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