В Киеве в одном из хостелов конфликт между жильцами закончился жестоким убийством. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, совершил убийство в Днепровском районе. В ходе конфликта злоумышленник нанес соседу по хостелу удар кухонным ножом в сердце.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступила информация от медиков о том, что, прибыв по вызову в хостел на улице Митрополита Шептицкого, они обнаружили тело мужчины с ножевым ранением. Полицейские установили, что между двумя жильцами возник конфликт.

"Да, во время словесной перепалки 51-летний уроженец Запорожской области, который длительное время проживал в хостеле, схватил кухонный нож и нанес 34-летнему мужчине, проживавшему в заведении всего два дня, удар в сердце. От полученного ранения пострадавший – уроженец Киевской области – скончался на месте", – добавили в пресс-службе.

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Уже через час злоумышленника нашли и задержали – им оказался военнослужащий, находившийся в статусе СЗЧ. По факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщено о подозрении.

Правоохранители обратились в суд с ходатайством о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, в отеле едва не убил соседа. Злоумышленник во время конфликта ударил потерпевшего ножом в живот.

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