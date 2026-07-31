В Киеве из-за конфликта мужчина устроил кровавую бойню в отеле. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по данным следствия, в отеле едва не убил соседа. В ходе конфликта злоумышленник нанес потерпевшему удар ножом в живот.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

Что известно

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение о том, что в одном из отелей Голосеевского района Киева ножом ранили мужчину. Следователи на месте установили, что 51-летний пострадавший приехал в столицу из Винницкой области.

Накануне отъезда домой его несовершеннолетняя дочь перепутала двери и случайно зашла в соседний номер. Находившийся там мужчина начал ругать девушку. Испугавшись, она убежала в свой номер и рассказала обо всём отцу.

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"Чтобы разобраться в ситуации, мужчина пришел к соседу. Однако между ними сразу возник конфликт, в ходе которого фигурант достал нож и ударил потерпевшего в живот. Мужчину с проникающим ранением госпитализировали. В настоящее время его жизни ничего не угрожает", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали – им оказался 36-летний житель Днепра. По факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения (по ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование, а задержанному сообщили о подозрении.

Как писал OBOZ.UA, в Подольском районе Киева во время прохождения военно-медицинской комиссии военнообязанный смертельно ранил врача ножом. Нападение произошло в кабинете хирурга, от полученных травм женщина скончалась на месте.

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