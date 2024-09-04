В Киеве в одной из гимназий были эвакуированы ученики и работники. Подробности и видео

В Дарницком районе Киева в среду, 4 сентября, по предварительным данным, неизвестные распылили газ Киевской инженерной гимназии. В результате из учебного заведения эвакуировали учеников и работников.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства чрезвычайного происшествия установят правоохранители.

"Эвакуировали всех учащихся и работников Киевской инженерной гимназии", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсети видео можно увидеть, что учащиеся гимназии находятся на улице. Из собственных источников стало известно, что, по предварительной информации, в учебном заведении неизвестные распылили газовый баллончик. Сообщений о потерпевших пока нет, лица виновных устанавливают полицейские.

Напомним, правоохранители Киева разыскали мужчину, запустившего фейерверк в Дарницком районе. Свои действия нарушитель объяснил тем, что решил проверить салютную установку на исправность.

Как сообщал OBOZ.UA, в центре Киева на улице Крещатик мужчина начал приставать к посетителям кафе и пытался устроить драку. Хулигана оперативно успокоили правоохранители и доставили в райотдел.

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