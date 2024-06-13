В Киеве в метро пассажирка упала под поезд: станции синей ветки закрывали

В Киеве вечером в четверг, 13 июня, пассажирка попала под поезд метро. Из-за этого временно закрывались на вход станции "Почтовая площадь", "Контрактовая площадь", "Почайная" и "Тараса Шевченко" синей линии.

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Об этом около 21:00 сообщил официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации. ЧП с женщиной произошло на "Контрактовой площади", уточнили в КГГА.

"Внимание! Движение поездов на линии организовано от станции "Лыбидская" до станции "Майдан Незалежности" и от станции "Оболонь" до станции "Героев Днепра"... На место происшествия вызваны медики и правоохранители", – рассказала пресс-служба.

В 21:17 в КГГА проинформировали, что движение по синей линии восстановлено. "Обстоятельства инцидента выясняют правоохранительные органы", – написали в госадминистрации.

По предварительной информации источника OBOZ.UA, потерпевшая выжила, но ей понадобилась экстренная помощь.

Местные Telegram-каналы предположили, что речь якобы идет о травматической ампутации руки – однако эти данные еще не подтверждены.

Полиция Киева уточнила: чрезвычайное происшествие случилось около 20:40. Предварительно, женщина 1985 года рождения, находясь на перроне, потеряла равновесие и упала на пути, в то время как прибывал поезд.

Копы совместно с работниками метрополитена и сотрудниками ГСЧС достали пострадавшую. С тяжелыми травмами ее срочно госпитализировали. Все детали и происшествия устанавливаются.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в конце мая в Киеве правоохранители задержали мужчину, напавшего с ножом на пассажира столичной подземки. Как оказалось, нарушитель был нетрезв, а перед этим приставал к другим гражданам.

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