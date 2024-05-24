В Киеве пьяный хулиган напал с ножом на пассажира метро. Фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, напавшего с ножом на пассажира столичной подземки. Как оказалось, нарушитель был нетрезв, а перед этим приставал к другим гражданам.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы.

"Событие произошло вечером на станции метро "Вокзальная" в вагоне поезда. Нетрезвый правонарушитель приставал к другим гражданам с нецензурной бранью, но когда один из пассажиров пытался его остановить – злоумышленник начал драку. В ходе конфликта подозреваемый получил сложный нож и нанес 24-летнему парню не проникающее ранение в живот. Пострадавшему помогли пассажиры выйти на станции и вызвали полицейских и медиков", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленник оперативно задержан на станции метро "Шулявская" – им оказался 29-летний уроженец города Херсона, который не смог объяснить свои противоправные действия. По факту хулиганства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Оболонском районе столицы правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, убил брата. Во время ссоры злоумышленник нанес родственнику смертельные ножевые ранения, а чтобы скрыть следы преступления, вытащил тело погибшего из квартиры на улицу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!