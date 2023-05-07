В Киеве в квартире многоэтажки взорвалась граната: известны подробности. Фото

В Деснянском районе Киева в воскресенье, 7 мая, в квартире многоэтажного дома взорвалась граната. Как оказалось, боеприпас сдетонировал из-за неосторожного обращения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Виновному грозит до семи лет лишения свободы.

"Сегодня в полицию Киева поступила информация, что в квартире на улице Лисковской взорвалась граната. По предварительной информации, боеприпас сдетонировал из-за неосторожного обращения. Пострадавших в результате этого события нет", – рассказали в полиции.

Киевлянина, хранившего гранату, полицейские задержали. По факту незаконного обращения с оружием и боевыми припасами открыто уголовное производство. Виновному грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Деснянском районе Киева правоохранители задержали киевлянина, который из-за ревности пытался убить свою знакомую и ее товарища. Злоумышленник бросил в их сторону гранату и в результате взрыва мужчина и женщина получили ранения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Броварском районе Киевской области женщина на приусадебном участке во время хозяйственных работ обнаружила опасную находку. Саперы установили, что это боеприпас к ручному противотанковому гранатомету РПГ-7.

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