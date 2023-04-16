Бросил гранату из-за ревности: в полиции Киева рассказали подробности ночного взрыва на Троещине. Фото и видео

В Деснянском районе Киева правоохранители задержали киевлянина, который из-за ревности пытался убить свою знакомую и ее товарища. Злоумышленник бросил в их сторону гранату и в результате взрыва мужчина и женщина получили ранения.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, вечером, 15 апреля, к ним поступило сообщение о том, что на улице Милославской произошел взрыв, в результате которого были травмированы два человека.

"Предварительно было установлено, что нарушитель увидел на улице свою знакомую с мужем и из-за ревности бросил в их сторону гранату. С телесными повреждениями медики госпитализировали 33-летнюю потерпевшую и ее 37-летнего знакомого, а следователи изъяли с места совершения преступления фрагменты боеприпасов" – рассказали в полиции.

Правоохранители обнаружили и задержали ранее не судимого 34-летнего местного жителя по месту его жительства. По факту покушения на умышленное убийство двоих человек открыто уголовное производство.

Как сообщал OBOZREVATEL, правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который может быть причастен к убийству пенсионера в Голосеевском районе Киева. Во время ссоры злоумышленник ударил оппонента ножом в грудь.

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