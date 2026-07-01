В Киеве в Гидропарке в воде обнаружили тело человека. Подробности трагедии

В Днепровском районе Киева в среду, 1 июля, в Гидропарке в реке возле одного из пляжей обнаружили утопленника. Для того, чтоб доставить тело на берег задействовали катер.

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Об этом сообщили в социальных сетях. Обстоятельства трагического случая установят правоохранительные органы.

Что известно

"В Гидропарке на Венеции извлекли тело утопленника из воды", – говорится в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео видно, что у берега в воде рядом с катером лежит тело человека. Чтобы посмотреть видео, перейдите по ссылке (ВНИМАНИЕ! 18+).

В полиции Киева нам подтвердили информацию об инциденте. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагического случая и личность утонувшего.

Напомним, в Деснянском районе Киева спасатели извлекли из воды тело подростка 2011 года рождения. Трагедия произошла на озере "Верхнее Выгуровское".

Как сообщал OBOZ.UA, в Днепровском районе Киева в Гидропарке спасатели извлекли из воды тела двух мужчин, утонувших во время купания. Погибшими оказались граждане другого государства.

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