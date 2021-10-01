В Киеве авто снесло отбойник и вылетело в кювет, погиб мужчина. Фото и видео

В Киеве на Троещине в ночь на пятницу, 1 октября, произошло смертельное ДТП с автомобилем Mini Cooper. Водитель транспортного средства погиб на месте.

По предварительной информации, мужчина не справился с управлением. Он налетел на бордюрный камень, снес отбойник, а затем вылетел в кювет, сообщает Telegram-канал "Вартові Еспресо" (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Авария произошла при съезде с улицы Оноре де Бальзака на проспект Романа Шухевича. По словам очевидцев, машина пролетела около 70 метров и переворачивалась с крыши на колеса, пока не остановилась в лесополосе.

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Водители, которые проезжали в этот момент мимо, остановились, чтобы помочь водителю. Они вытащили мужчину из разбитой машины и вызвали скорую помощь. Однако медики только констатировали смерть пострадавшего. Известно, что ему было 24 года. На место аварии прибыла следственно-оперативная группа, чтобы установить детали ДТП.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Киеве автомобиль Jeep врезался в стелу АЗС возле ТРЦ "Караван". Водителю транспортного средства якобы стало плохо и он потерял сознание за рулем.