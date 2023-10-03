В Киеве мужчина избил и задушил пенсионера, за которым ухаживал в течение 10 лет. Фото и видео

В Киеве правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пенсионера. Муж более 10 лет ухаживал за подопечным, получая средства от находящихся за рубежом родственников, но затем из-за конфликта задушил дедушку и спрятал тело в ванной.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы (чтобы просмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение о том, что житель дома по улице Почайнинской выбрасывает вещи из окна. Пообщавшись с нарушителем, стражи порядка обнаружили, что тот находится в неадекватном состоянии, вероятно, под действием алкоголя или наркотических веществ. Во время осмотра помещения охранники порядка обнаружили тело владельца дома в ванной, забросанной вещами.

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"Мы установили, что фигурант последние десять лет проживал в этой квартире вместе с 71-летним мужчиной и ухаживал за ним. За это он получал средства от дочери подопечного, проживающей за границей, а также распоряжался его пенсией. Однако в последнее время злоумышленника раздражало, что дедушка уже не мог самостоятельно заботиться о себе. Во время очередного конфликта подозреваемый сначала избил, а затем задушил своего подопечного, после чего положил тело в ванную и забрасал вещами", – рассказали в полиции.

В пресс-службе добавили, что после совершения преступления злоумышленник еще несколько дней жил с телом погибшего и употреблял спиртные напитки. По факту умышленного убийства открыто уголовное производство, а 34-летнему задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, который жестоко убил сожительницу. Ночью, когда женщина спала, пьяный злоумышленник ударил ее ножом в голову, а затем ограбил и скрылся.

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