В Киеве у жителя Волыни изъяли тысячу таблеток с психотропами на 400 тыс. грн. Фото

В Святошинском районе Киева задержали 19-летнего жителя Волыни, у которого нашли свертки с 1 тысячей таблеток психотропов. Ориентировочная стоимость "товара" составляет около 400 тыс. грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

"На днях работники управления патрульной полиции на одной из улиц Святошинского района остановили молодого человека, у которого во время поверхностного осмотра обнаружили таблетки, похожие на психотропное вещество МГМА. Следователи установили, что 19-летний житель Волынской области сбывал запрещенные вещества в течение трех месяцев, рассылая заказ " клиентам" по почте по территории всей страны", – рассказали в пресс-службе.

Экспертиза установила, что изъятые пилюли содержат в своем составе особо опасное психотропное вещество МДМА.

Как отметили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, ориентированная стоимость изъятых веществ составляет около 400 тыс. грн. Задержанному сообщили о подозрении в незаконном приобретении и хранении особо опасного психотропного вещества с целью сбыта.

Кроме того, правоохранители устанавливают преступные связи подозреваемого и другие возможные каналы приобретения и распространения наркотических средств и психотропных веществ.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева ликвидировали схему масштабного наркотрафика и задержали участников "бизнеса". Злоумышленники специализировались на изготовленном и сбыте каннабиса – у них изъяли "товар" на около 18 миллионов гривен.

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