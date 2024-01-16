Правоохранители Киева разоблачили масштабный наркобизнес: изъяли более 60 кг "товара" на 18 млн грн. Фото и видео

Правоохранители Киева ликвидировали схему масштабного наркотрафика и задержали участников "бизнеса". Злоумышленники специализировались на изготовленном и сбыте каннабиса – у них изъяли товара на около 18 миллионов гривен.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемым грозит до двенадцати лет с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, наркодельцы тщательно соблюдали конспирацию, постоянно меняя платежные инструменты и использовали измененные анкетные данные.

"Мы установили, что организовал "бизнес" 23-летний сумчанин. Он администрировал Telegram-канал по продаже каннабиса и принимал заказы от "клиентов". К незаконной деятельности мужчина привлек еще трех человек, которые занимались выращиванием конопли, фасовкой и сбытом готового "товара", распространяемого по всей стране с помощью сервиса почтовых отправлений. Такой "бизнес" приносил им 100 тысяч гривен прибыли в месяц", – рассказали в пресс-службе.

Во время серии обысков в Киеве, Киевской и Сумской областях полицейские изъяли более 60 килограммов каннабиса, средства для фасовки и упаковки, а также деньги. Примерная стоимость изъятого "товара" по ценам "черного" рынка составляет около 18 миллионов гривен.

По факту незаконного производства и сбыта наркотиков открыто уголовное производство, а злоумышленникам сообщили о подзоре. Суд избрал трем активным фигурантам меры пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева прекратили деятельность группировки, занимавшейся распространением наркотиков. "Бизнес" приносил прибыль в 100 миллионов гривен в год, а во время обысков у них изъяли "товар" более чем на 20 миллионов гривен.

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