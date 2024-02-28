Грамм кокаина за $200: в Киеве с поличным задержали наркобизнесмена. Фото

В Киеве правоохранители в помещении кафе задержали мужчину, организовавшего "бизнес" по продаже наркотиков. Стоимость одного грамма кокаина составила 200 долларов США.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до десяти лет заключения с конфискацией имущества.

Правоохранители установили, что 20-летний киевлянин приобрел кокаїн через Интернет, установил наценку и продавал клиентам из круга своих знакомых:

"Мы задокументировали несколько фактов продажи кокаина фигурантом. Установлено, что один грамм нарковещества он сбывал по цене 200 долларов. Во время последней реализации товара в помещении одного из кафе в центре столицы был задержан. Кроме того, во время обыска его квартиры обнаружили еще псилоцибиновые грибы, сильнодействующие лекарственные средства, обращение которых ограничено, а также фасовочные материалы", – уточнили в пресс-службе.

Задержанному сообщили о подозрении по факту сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Правоохранители устанавливают преступные связи подозреваемого и другие возможные каналы приобретения и распространения наркотиков.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве продолжат рассматривать дело VIP-наркодилера Юрия Чернецкого. Прокуроры в Киевском апелляционном суде добились отмены незаконного решения о ее закрытии.

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