В Киеве трое парней жестоко избили и ограбили мужчину: нашли через онлайн-знакомства. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали трех парней, которые, по информации следствия, причастны к разбойному нападению. Один из злоумышленников под вымышленным именем познакомился с мужчиной на сайте онлайн-знакомств, а затем вместе с сообщниками напал на него, избил и ограбил.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По словам правоохранителей, им поступило сообщение от 28-летнего жителя Голосеевского района о том, что трое неизвестных избили и ограбили его.

Полицейские установили, что один из злоумышленников создал фейковый аккаунт в одном из мессенджеров для онлайн-знакомств и договорился о встрече с киевлянином в его квартире.

"В дальнейшем нарушитель с товарищами ворвались в помещение, повалили хозяина на пол, связали ему руки пластиковыми стяжками и избили, заставляя предоставить доступ к онлайн-банкингу. Получив логин и пароль от банковской карты мужчины, злоумышленники увеличили кредитный лимит его карты и перевели более 180 тысяч гривен на банковские счета. Кроме того, они забрали золотую цепочку, документы на недвижимость и другие ценные вещи", – уточнили в пресс-службе.

Полицейские оперативно нашли и задержали нападавших – ими оказались трое местных жителей в возрасте 17, 18 и 21 года. Во время задержания у самого молодого правоохранители изъяли банковские карты потерпевшего.

По фактам разбойного нападения, совершенного в условиях военного положения, и присвоения официального документа, совершенного из корыстных побуждений, начато досудебное расследование. Задержанным сообщили о подозрении.

