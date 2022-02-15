В Киеве трое парней подожгли элитный внедорожник: момент попал на видео

В Печерском районе Киева трое парней, среди которых двое – несовершеннолетние, подожгли автомобиль BMW. Инцидент произошел на улице Большая Васильковская.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, к ним поступило сообщение о том, что в центре столицы загорелся автомобиль. После того, как огонь был потушен пожарными, полицейские изучили записи видеокамер, установленных рядом с местом происшествия.

Видео дня

"Камеры зафиксировали, как двое парней облили автомобиль легковоспламеняющимся веществом и подожгли, а после скрылись с места происшествия вместе с третьим сообщником. Последний следил за тем, чтобы их действия никто не заметил. В результате пожара был поврежден салон и моторный отсек автомобиля", – уточнили в полиции.

Для того чтобы найти злоумышленников правоохранителям понадобилось менее суток. Их задержали в Черкассах. Возможными поджигателями оказались жители Кривого Рога, 2000, 2004 и 2005 годов рождения.

По факту умышленного повреждения имущества открыто уголовное производство. Злоумышленникам сообщили о подозрении. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Шевченковском районе Киева 27-летний мужчина поджог автомобиль Газель, который стоял рядом его домом. Злоумышленнику не понравилось, как водитель припарковал машину.