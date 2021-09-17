В Киеве мужчина поджег "Газель": не понравилось, как была припаркована. Фото

В Шевченковском районе Киева 27-летний мужчина поджог автомобиль Газель, который стоял рядом его домом. Злоумышленнику не понравилось, как была припаркована машина.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Ранее у киевлянина уже были проблемы с законом.

Инцидент произошел во дворе многоэтажного дома, расположенного на улице Ольжича. На месте происшествия, возле сгоревшего автомобиля, были найдены стакан и остатки горюче-смазочных материалов.

"Было установлено, что к преступлению может быть причастен уроженец города Киева, 1994 года рождения. Мужчина признался и объяснил свой поступок тем, что хотел проучить владельца автомобиля из-за того, что он, по его мнению, неправильно припарковал машину", – рассказали в пресс-службе.

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Ранее у мужчины были проблемы с законом из-за хранения наркотиков и оружия. Ему сообщили о подозрении в умышленном уничтожении имущества. Киевлянину грозит до десяти лет лишения свободы.

Отметим, как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, 16 сентября в Киеве было зафиксировано несколько случаев возгорания автомобилей. В частности, возле дома, расположенного на улице Абломасова, 7 в Днепровском районе, загорелся Volkswagen Jetta. В результате пожара легковушка полностью сгорела, а также огонь повредил левый бампер и крыло стоявшего рядом Hyundai Elantra.

Кроме того, в тот же день на улице Василия Стуса, 5 загорелся Peugeot Boxer. В результате инцидента автомобиль полностью сгорел. В обоих случаях причины возгорания пока не установлены.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Боярке Киевской области мужчина из-за участка земли заказал у своего бывшего сотрудника поджог машины знакомого. Злоумышленникам грозит до 10 лет лишения свободы.