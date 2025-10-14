В Киеве трое мужчин напали на военного и сбросили его с кресла колесного. Подробности и видео

В Голосеевском районе Киева трое неизвестных несколько раз ударили военного, а затем сбросили его с кресла колесного на землю. Происшествие произошло на улице Панковской.

Делом уже занялись правоохранители. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.

"Трое неизвестных около полуночи набросились на военного в кресле", – говорилось в сообщении.

На опубликованном в соцсетях видео можно увидеть, как трое неизвестных стояли возле мужчины, одетого в военную форму, несколько раз его ударили, а затем сбросили с кресла колесного на землю.

Со своей стороны, полицейские Киева уже отреагировали на инцидент. В пресс-службе уточнили, что происшествие произошло в Голосеевском районе Киева на улице Паньковской.

"По факту обнаруженной публикации на место происшествия немедленно были направлены наряды полиции и следственно-оперативная группа Голосеевского района. До этого каких-либо сообщений в милицию не поступало. Прибыв по указанному адресу, полицейские опросили свидетелей и просмотрели видео с камер наблюдения. Предварительно установлено, что инцидент был инсценирован вероятно с целью провокации", – добавили в пресс-службе.

В полиции уточнили, что сейчас они устанавливают всех участников происшествия.

Как сообщал OBOZ.UA, 11 сентября в Черкассах военнослужащие ТЦК и СП вместе с полицейским остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. Вместо сотрудничества он начал вести себя агрессивно, достал из пакета топор и ударил одного из военных по голове. Другого правоохранителя злоумышленник обжег газом из баллончика.

