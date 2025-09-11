В Черкассах священник напал на работников ТЦК с топором: все подробности инцидента. Фото

11 сентября в Черкассах на улице Нарбутовской военнослужащие ТЦК и СП вместе с полицейским остановили мужчину для проверки военно-учетных документов. Вместо сотрудничества он начал вести себя агрессивно, достал из пакета топор и ударил одного из военных по голове. Другого правоохранителя злоумышленник обжег газом из баллончика. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

По данным Черкасского областного ТЦК, мужчина оказывал активное сопротивление и на замечания не реагировал. После задержания у него обнаружили стартовый пистолет. Личность установили – он находился в розыске.

По предварительной информации местных пабликов, речь идет о 43-летнем священнике УПЦ Андрее Шимановиче, известном как православный блогер.

Расследование продолжается

Полиция Черкасской области открыла уголовное производство по ч.2 ст. 350 Уголовного кодекса Украины – умышленное нанесение побоев или телесных повреждений должностному лицу. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК. На месте работала следственно-оперативная группа, а также медики.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. В прокуратуре под процессуальным руководством осуществляют досудебное расследование.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в Кривом Роге мужчина после вручения повестки не явился в ТЦК. Свой поступок он аргументировал религиозными убеждениями, из-за которых ему якобы недопустимо быть военным. Гражданин получил судебный приговор, предусматривающий три года лишения свободы.

