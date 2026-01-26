В Киеве таксист сломал челюсть пассажирке из-за загрязненного салона. Подробности дела и фото
В Киеве будут судить 24-летнего водителя такси, который, по информации следствия, нанес травмы пассажирке. Злоумышленник сломал челюсть женщине за то, что она испачкала салон автомобиля.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.
Что известно
"Правоохранители выяснили, что во время поездки в такси 27-летняя киевлянка почувствовала себя плохо, ее тошнило. В дальнейшем, когда женщине стало плохо, водитель отреагировал агрессивно – высадил клиентку из авто, дважды ударив ее кулаком по лицу. Врачи диагностировали у потерпевшей ушибы и перелом челюсти", – уточнили в пресс-службе.
Оперативники быстро установили водителя такси – им оказался 24-летний киевлянин. Мужчине сообщили о подозрении по факту умышленного средней степени тяжести телесные повреждения (ч. 1 ст. 122 Уголовного Кодекса Украины).
Сейчас полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.
Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил водителя трамвая. Злоумышленник избил потерпевшего, а затем ударил ножом в грудь и лицо.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!