В Киеве таксист сломал челюсть пассажирке из-за загрязненного салона. Подробности дела и фото

В Киеве будут судить 24-летнего водителя такси, который, по информации следствия, нанес травмы пассажирке. Злоумышленник сломал челюсть женщине за то, что она испачкала салон автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Обвиняемому грозит до трех лет лишения свободы.

Что известно

"Правоохранители выяснили, что во время поездки в такси 27-летняя киевлянка почувствовала себя плохо, ее тошнило. В дальнейшем, когда женщине стало плохо, водитель отреагировал агрессивно – высадил клиентку из авто, дважды ударив ее кулаком по лицу. Врачи диагностировали у потерпевшей ушибы и перелом челюсти", – уточнили в пресс-службе.

Оперативники быстро установили водителя такси – им оказался 24-летний киевлянин. Мужчине сообщили о подозрении по факту умышленного средней степени тяжести телесные повреждения (ч. 1 ст. 122 Уголовного Кодекса Украины).

Сейчас полицейские завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил водителя трамвая. Злоумышленник избил потерпевшего, а затем ударил ножом в грудь и лицо.

