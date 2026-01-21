В Киеве пассажир ударил ножом в лицо водителя трамвая за просьбу выйти на конечной. Подробности и фото

В Деснянском районе Киева задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил водителя трамвая. Злоумышленник избил потерпевшего, а затем ударил ножом в грудь и лицо.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит длительный срок заключения.

Что известно

По словам правоохранителей, они получили сообщение от работников экстренной медицинской помощи о госпитализации 43-летнего водителя трамвая с ножевыми ранениями груди и лица в Деснянском районе.

Как оказалось, ранения мужчина получил после того, как попросил пассажира выйти из салона трамвая на конечной остановке. Последний начал спорить с водителем и вскоре конфликт перерос в драку, в ходе которой нарушитель ножом два раза ударил работника "Киевпастранс" в грудь и по лицу. Пострадавшего сейчас ждет длительное восстановление.

Оперативники быстро установили и разыскали нападавшего – им оказался 32-летний местный житель.

По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины) начато досудебное расследование. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

