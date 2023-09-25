В Киеве таксист протаранил легковушку и въехал в бензовоз: есть погибшая. Фото

В Подольском районе Киева в воскресенье, 24 сентября, водитель такси на скорости протаранил легковушку, после чего въехал в бензовоз. В результате ДТП погибла пассажирка таксиста, а он сам с травмами был госпитализирован.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Виновному грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, авария произошла на Большой Кольцевой дороге в Подольском районе столицы.

"Предварительно установлено, что водитель службы такси, 1976 года рождения, двигаясь в направлении Литовского проспекта и приближаясь к перекрестку, столкнулся с автомобилем Кіа, после чего въехал в бензовоз с полуприцепом Scania, который остановился на красный сигнал светофора", – рассказали в пресс-службе.

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В результате происшествия пассажирка такси, 1988 года рождения, от полученных с травм погибла на месте. Таксиста госпитализировали с травмами разной степени тяжести. По факту ДТП с погибшей открыто уголовное производство. Устанавливаются все происшествия и механизм смертельной аварии.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева в воскресенье, 24 сентября, произошла авария с участием автобуса и трактора. ДТП произошло возле Севастопольской площади на остановке общественного транспорта.

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