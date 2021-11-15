В Киеве таксист потерял сознание за рулем и умер: авто врезалось в дерево. Видео

Вечером 14 ноября в Киеве насмерть разбился водитель автомобиля KIA, работавший в службе такси Uber. Мужчина потерял сознание за рулем и транспортное средство отбросило на обочину.

В это время в салоне находилась пассажирка. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Елены Телиги, сообщает "Киев оперативный" в Facebook (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

По словам очевидцы трагедии, водителю такси, которое она заказала, внезапно стало плохо во время движения и он потерял сознание. При этом авто перелетело через бордюр тротуара, протаранило столб электропередач и дерево.

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Очнувшись от ДТП, пассажирка сразу вызвала скорую. Но прибывшие на место инцидента медики лишь констатировали смерть водителя.

Там работали две бригады скорой медицинской помощи, спасатели ГСЧС и следственно-оперативная группа ГУ Нацполиции в столице.

Обстоятельства и причины смертельного происшествия предстоит выяснить правоохранителям.

Отметим: по данным Патрульной полиции Украины, за десять месяцев 2021 года на дорогах столицы произошло 37 479 дорожно-транспортных происшествий.

Из них 1737 были с погибшими и травмированы. В частности, за это время в результате аварий Киеве умерло 92 человека, 1941 получил травмы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 ноября на бульваре Дружбы Народов в Киеве авто Mazda на скорости влетело в фуру, остановившуюся на красный сигнал светофора. В салоне легковушки были иностранцы, в аварии никто не пострадал.