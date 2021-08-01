На Киевщине таксиста избили и изрезали ножом: он попал в больницу в тяжелом состоянии. Фото

В Крюковщине Киевской области обнаружили окровавленного таксиста, который лежал на асфальте. Он получил множество травм и ножевых ранений, и теперь у него мало шансов выжить.

Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. Об этом пишут в Telegram-канале "Киев Оперативный" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца). Внимание! Кадры 18+

Как стало известно, у пострадавшего таксиста два ножевых ранения в шею и одно в голову. Кроме того, у него открытая черепно-мозговая травма. Отмечается, что мужчина может не выжить. Сейчас его госпитализировали в медицинское учреждение.

Очевидцы, которые обнаружили таксиста, сразу же оказали ему первую медицинскую помощь, а затем передали его врачам.

На данный момент правоохранители выясняют все детали этого инцидента.

Напомним, ранее писали, что водитель такси Bolt в Киеве якобы ударил и вышвырнул из машины клиентку. Женщина заявила, что это случилось из-за замечания о том, что тот прибыл не по точному адресу.

Также в Виннице таксиста обвинили в избиении супружеской пары, которая забыла указать, что будет ехать в машине вместе с двухмесячным щенком. Пострадавшие рассказали, что водитель сначала подтвердил поездку, но затем начал хамить.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Дарницком районе Киева произошло разбойное нападение, во время которого был тяжело ранен 38-летний таксист. Раненому водителю удалось остановить машину и выйти из Dacia Logan, где на переднем пассажирском сидении оставался потенциальный убийца.