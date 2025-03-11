В Киеве сын металлической палкой избил насмерть 84-летнюю мать. Подробности трагедии и фото

В Киеве задержан мужчина, который, по информации следствия, нанес смертельные ранения собственной матери. Во время ссоры злоумышленник металлической палкой избил 84-летнюю женщину.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они получили уведомление от 40-летнего местного жителя о том, что он обнаружил свою бабушку с телесными повреждениями по месту ее жительства.

"Полицейские установили, что во время бытового конфликта между 64-летним мужчиной и его матерью возник конфликт, в ходе которого злоумышленник жестоко избил старушку металлической палкой. Потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения и была госпитализирована, однако от полученных травм она скончалась в больнице", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника задержали – по факту причинения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего, начато уголовное производство, а мужчине сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве мужчина во время празднования дня рождения своей жены чуть не убил отца. По информации следствия, между родственниками возник конфликт, закончившийся резней.

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