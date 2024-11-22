В Киеве суд вынес приговор женщине, выбросившей кота с восьмого этажа. Подробности дела

Суд вынес приговор жителям Деснянского района Киева, которая выбросила кота с восьмого этажа. К сожалению, животное погибло.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 1 год.

"Прокурор в суде доказал, что в сентябре 2024 года женщина в состоянии алкогольного опьянения выбросила из окна квартиры своего кота по кличке "Персик". В результате падения животное, прожившее у владелицы 18 лет, умерло от полученных травм", – рассказали в пресс-службе.

Преступление произошло днем, в результате чего свидетелями жестокого обращения с котиком стали соседи и случайные прохожие.

За поддержание публичного обвинения Деснянской окружной прокуратурой города Киева судом объявлен обвинительный приговор 56-летней киевлянке в жестоком обращении с котом, что привело к гибели животного, совершенное активным способом. Свою вину женщина признала полностью и раскаялась.

Как сообщал OBOZ.UA, суд вынес приговор мужчине, бросившему о землю собаку в Днепровском районе Киева. По словам злоумышленника, он сделал это, потому что животное "попало ему под горячую руку" из-за конфликта с владелицей четырехлапого.

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