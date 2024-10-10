Кинул собаку о землю из-за конфликта с владелицей животного: в Киеве суд вынес приговор злоумышленнику. Фото и видео

Суд вынес приговор мужчине, бросившему о землю собаку в Днепровском районе Киева. По словам злоумышленника, он сделал это, потому что животное "попало ему под горячую руку" из-за конфликта с владелицей четырехлапого.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Ему присудили 5 лет лишения свободы с испытательным сроком 3 года.

"Прокурором в суде доказано, что обвиняемый увидел на улице собаку соседки, схватил ее за лапы, поднял вверх и бросил с высоты на асфальт. Его спутница пыталась остановить издевательство над животным, однако ему это не удалось", – рассказали в пресс-службе.

Внимание! На видео жестокое обращение с животным!

Травмированная собака по прозвищу Пуля сбежала и владелице удалось найти ее только на следующий день. Тогда же пса показали ветеринару, который диагностировал у нее травмы гортани и ребер. В мае мужчине сообщили о подозрении.

В суде обвиняемый свою вину признал полностью и раскаялся. Свои действия он объяснил тем, что собака "попала ему под горячую руку", поскольку раньше его родные поссорились с хозяйкой четырехлапого, поэтому мужчина был взбешен. Также он согласился оплатить лечение животного. Суд признал 39-летнего киевлянина в жестоком обращении с собакой, что привело к телесным повреждениям животного.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине за жестокое обращение с животным. Он изо всех сил ударил чужого пуделя ногой по голове.

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