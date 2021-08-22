В Киеве столкнулись два микроавтобуса, есть пострадавшие. Фото и видео

В воскресенье, 22 августа, в Киеве на Броварском проспекте произошло крупное дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла около станции метро "Гидропарк" в сторону ст. м. "Дарница".

Об этом сообщает Telegram-канал Патрульной полиции столицы. Установлено, что в ДТП столкнулись два микроавтобуса, есть пострадавшие.

На месте аварии работали полицейские и врачи скорой помощи. Из-за ДТП было перекрыто движение на дороге, в результате образовалась пробка в направлении города Бровары.

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Отметим, что сегодня в центре Киева на площади Льва Толстого произошло ДТП с пострадавшим. По данным очевидцев, полицейский автомобиль Mitsubishi L 200 нарушил правила дорожного движения и проехал на красный сигнал светофора.

Ранее в Дарницком районе Киева пешеход перебегал дорогу и попал под колеса грузового автомобиля. ЧП произошло на проспекте Бажана.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 августа автомобиль совершил наезд на журналистку и телеведущую Наташу Влащенко. Водитель скрылся с места ДТП, однако его оперативно поймали.