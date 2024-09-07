В Киеве ссора между знакомыми окончилась убийством. Подробности дела, фото и видео

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого. Злоумышленник в Голосеевском районе во время ссоры нанес товарищу смертельное ранение ножом.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, в пятницу, 6 сентября, около 22:00 в них поступило сообщение о том, что на одной из улиц Голосеевского района мужчина ударил ножом своего знакомого. На месте происшествия полицейские обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти.

"Предварительно установлено, что вечером компания мужчин распивала на улице алкогольные напитки. В дальнейшем между двумя товарищами возник конфликт, а впоследствии и потасовка, в ходе которой злоумышленник ножом нанес удар в область груди оппонента. От полученных телесных повреждений местный житель 1982 года скончался на месте", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника задержали – им оказался житель Киевщины 1986 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве, по информации следствия, ранее судимый мужчина во время ссоры зарезал сожителя бывшей жены, а затем скрылся. Событие произошло в Днепровском районе города.

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