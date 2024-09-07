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В Киеве ссора между знакомыми окончилась убийством. Подробности дела, фото и видео

Дмитрий Кропивницкий
Криминал
1 минута
1,7 т.
Злоумышленнику сообщили о подозрении

В Киеве правоохранители задержали ранее судимого мужчину, подозреваемого в убийстве знакомого. Злоумышленник в Голосеевском районе во время ссоры нанес товарищу смертельное ранение ножом.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, в пятницу, 6 сентября, около 22:00 в них поступило сообщение о том, что на одной из улиц Голосеевского района мужчина ударил ножом своего знакомого. На месте происшествия полицейские обнаружили тело мужчины со следами насильственной смерти.

В Киеве ссора между знакомыми окончилась убийством. Подробности дела, фото и видео

"Предварительно установлено, что вечером компания мужчин распивала на улице алкогольные напитки. В дальнейшем между двумя товарищами возник конфликт, а впоследствии и потасовка, в ходе которой злоумышленник ножом нанес удар в область груди оппонента. От полученных телесных повреждений местный житель 1982 года скончался на месте", – уточнили в пресс-службе.

В Киеве ссора между знакомыми окончилась убийством. Подробности дела, фото и видео

Злоумышленника задержали – им оказался житель Киевщины 1986 года рождения, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности за имущественные преступления. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении.

В Киеве ссора между знакомыми окончилась убийством. Подробности дела, фото и видео

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве, по информации следствия, ранее судимый мужчина во время ссоры зарезал сожителя бывшей жены, а затем скрылся. Событие произошло в Днепровском районе города.

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