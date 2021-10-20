В Киеве ссора между родными братьями закончилась поножовщиной

В Деснянском районе Киева в среду, 20 октября, конфликт между братьями закончился поножовщиной. В результате происшествия 21-летнего парня с проникающим ранением груди госпитализировали в медучреждение.

Об этом сообщили в пресс-службе Департамента уголовного розыска Нацполиции. Инцидент произошел в квартире многоэтажного дома, расположенного на улице Милославской.

Сообщение о том, что в больницу доставили жителя столицы с ножевыми ранениями груди к полицейским поступило от медиков.

В квартире потерпевшего правоохранители застали его родного брата, который не мог объяснить, что именно произошло.

"Несмотря на это, было установлено, что именно он во время конфликта взял в руки нож и нанес ранение своему родственнику. 21-летнего юношу задержали", – рассказали в пресс-службе.

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У пострадавшего врачи диагностировали проникающее колото-резаное ранение грудной клетки с ранением сердца и грудной артерии. Ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве в одном из ресторанов на улице Крещатик во время конфликта клиент выстрелил из травматического пистолета в живот охраннику.