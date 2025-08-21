На Киевщине ссора между братьями завершилась убийством. Подробности дела и фото

В Бориспольском районе Киевской области семейная ссора завершилась убийством. Мужчина во время конфликта нанес двоюродному брату смертельное ножевое ранение.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области. Подозреваемому грозит длительный срок заключения.

Что известно

Как рассказали правоохранители, они получили сообщение о том, что в селе Ерковцы Киевской области местный 36-летний житель получил смертельное ранение.

"Полицейские установили, что между двумя двоюродными братьями, во время распития алкогольных напитков, завязался конфликт, который быстро перерос в драку. В разгар схватки фигурант взял нож и нанес потерпевшему удар в область грудной клетки", – рассказали в пресс-службе.

Медики госпитализировали мужчину с проникающим ранением грудной клетки в больницу, однако, к сожалению, от полученной травмы он скончался.

Что грозит злоумышленнику

Полицейские задержали 44-летнего нападающего и поместили его в изолятор временного содержания. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины), начато досудебное расследование.

Задержанному сообщили о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

