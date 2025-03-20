Облил сожительницу керосином и поджег: в Киевской области задержали злоумышленника. Фото и подробности

В Фастовском районе Киевской области мужчина во время конфликта облил сожительницу керосином и поджег. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия.

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Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, на днях им поступило сообщение от медиков о том, что из села Грузское в больницу с ожогами головы и рук была доставлена 54-летняя пострадавшая. Злоумышленником оказался ее сожитель.

"Полицейские выяснили, что между мужчиной и его сожительницей возник словесный конфликт. В разгар ссоры фигурант взял бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью и облил лицо и одежду потерпевшей, после чего поджег. В дальнейшем фигурант вышел из дома и скрылся", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленника нашли и задержали – по факту покушения на умышленное убийство открыто уголовное производство, а мужчине сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице конфликт между двумя мужчинами закончился убийством. Злоумышленник в подъезде дома застрелил 42-летнего жителя Троещины, а затем скрылся.

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