В Киеве ссора между гостем и хозяйкой закончилась убийством. Подробности и фото

В Киеве правоохранители задержали женщину, которая во время конфликта нанесла смертельное ранение гостю. Злоумышленница ударила знакомого ножом в живот.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит до 10 лет лишения свободы.

Что известно

По словам правоохранителей, к ним поступило сообщение от медиков о госпитализации местного жителя с ножевым ранением в Днепровском районе. Полицейские установили, что супруги местных жителей пригласили к себе на ужин 66-летнего приятеля.

"Во время совместного застолья с употреблением алкоголя между женщиной и гостем внезапно возник словесный конфликт. В ходе ссоры нападавшая схватила кухонный нож и ударила им мужчину в живот", – добавили в пресс-службе.

Пострадавшего госпитализировали в больницу с проникающим ранением, однако, полученное повреждение оказалось несовместимым с жизнью – несмотря на усилия медиков мужчина скончался.

По факту причинения тяжкого телесного повреждения, которое привело к смерти потерпевшего (ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины), ведется досудебное расследование, а задержанной сообщили о подозрении. Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.

