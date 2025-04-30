В Киеве россиянин убил свою подругу во время празднования годовщины отношений. Подробности, фото и видео

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к убийству. Злоумышленник во время ссоры в помещении фотостудии задушил свою девушку.

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Об этом сообщили в пресс-службах столичной полиции и Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, на днях им поступило сообщение от 28-летнего парня, который рассказал о том, что в помещении фотостудии лежит тело его девушки без признаков жизни. Событие произошло в Святошинском районе Киева.

"Полицейские выяснили, что пара молодоженов приехали в Украину в 2022 году. В столице парень с девушкой устроились работать в одну фотостудию и по завершению рабочего дня решили отпраздновать годовщину своих отношений. Впоследствии между парой возник конфликт, в результате которого злоумышленник напал на 21-летнюю девушку и задушил ее", – уточнили в пресс-службе.

Как отметили в прокуратуре, мужчина, как и его сожительница – граждане России, которые на родине находились в розыске. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, причастен к гибели женщины в Подольском районе. Во время конфликта злоумышленник нанес сожительнице смертельные травмы, а затем пошел дальше пьянствовать.

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