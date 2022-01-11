В Киеве совершили нападение на известного журналиста: его избили и ограбили. Фото и видео

В Шевченковском районе Киева двое ранее судимых мужчин избили и ограбили украинского журналиста Андрея Куликова. Злоумышленники забрали деньги, телефон и банковскую карту телеведущего.

Об этом OBOZREVATEL стало известно из собственных источников. Подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Как отметили в пресс-службе полиции Киева, ограбление произошло на проспекте Победы. Двое мужчин с просьбой дать закурить подошли к журналисту. Услышав отказ, они избили его, отобрали кошелек с деньгами, мобильный телефон и банковскую карту

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В течение нескольких часов правоохранители нашли и задержали нападавших в одном из хостелов столицы.

Ими оказались ранее судимый за ограбление, кражи и незаконный оборот наркотиков 23-летний уроженец Николаевской области, и 23-летний житель Волынской области, который находится в статусе обвиняемого за кражу.

"Правоохранители проверяют причастность еще двух человек к совершению данного уголовного преступления. По факту грабежа открыто уголовное производство. Санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы", – отметили в полиции.

Злоумышленникам сообщили о подозрении в ограблении и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 12 августа в Киеве на улице Бульварно-Кудрявской трое злоумышленников отобрали у киевлянина сумку с крупной суммой денег. Преступникам достались 2 миллиона гривен и 30 тысяч долларов.

В Киеве 10 августа на улице Теодора Драйзера ранее судимый мужчина, угрожая ножом, ограбил отделение почты Justin, расположенное на улице Драйзера, 8. Второе преступление произошло в Шевченковском районе, но злоумышленника вспугнули.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепровском районе Киева трое неизвестных в масках-"балаклавах" возле гостиницы "Турист" ограбили киевлянина. Злоумышленники отобрали у мужчины 2,5 миллиона гривен.