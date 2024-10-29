В Киеве сотрудник ТЦК обещал уклонисту за $4,6 тыс. 'отмазать' от штрафа и получить отсрочку. Подробности и фото

В Киеве правоохранители разоблачили чиновника одного из районных ТЦК на коррупционной схеме. Злоумышленник предложил мужчине, который не стал на военный учет и отказался проходить ВЛК, заплатить 4,6 тысячи долларов за неуплату штрафов и незаконную отсрочку.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до десяти лет лишения свободы.

Как рассказали в полиции, они разоблачили в коррупционной схеме помощника начальника по правовой работе одного из киевских районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП).

"Полицейские установили, что в ТЦК был доставлен мужчина, который не стал на военный учет, не имел военно-учетных документов и отказался проходить ВЛК. Согласно действующему законодательству в отношении него должны составить админпротоколы, за которые тот должен был уплатить немалую сумму штрафа", – уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что должностное лицо ТЦК предложило киевлянину за 25 тыс. гривен помочь избежать штрафа. А за 4 тыс. долларов – поставить на военный учет с последующим получением незаконной отсрочки от мобилизации. Злоумышленник был задержан во время получения денег.

По этому факту возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. По решению суда во время следствия он будет находиться под стражей.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители разоблачили злоумышленников, среди которых работники Голосеевского РТЦК Киева, которые за деньги помогли уклониться от мобилизации более тысячи военнообязанных мужчин. Стоимость "услуг" составила 8,5 тысячи долларов США.

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