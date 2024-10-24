Нашли 1,2 млн долларов и 11 авто бизнес-класса: в Киеве разоблачили служащих ТЦК и экс-председателя ВЛК, которые помогли более чем тысяче уклонистов. Фото

Правоохранители разоблачили злоумышленников, среди которых работники Голосеевского РТЦК Киева, которые за деньги помогли уклониться от мобилизации более чем тысяче военнообязанных мужчин. Стоимость "услуг" составила 8,5 тысячи долларов США.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. "Бизнесменов" задержали с поличным.

"По данным следствия, подозреваемые организовали схему получения неправомерной выгоды от подлежащих мобилизации мужчин. За 8,5 тыс. долларов США они обещали помочь с постановкой их на учет в определенном ТЦК и СП, выдать временные удостоверения и внести соответствующие сведения в Единый реестр военнообязанных и резервистов", – рассказали в пресс-службе.

Правоохранители задержали злоумышленников при получении второй части средств на сумму 4 тыс. долларов США. Было проведено более 40 обысков. Изъято более 1,2 млн долларов США и 45 тыс. евро наличными, мобильные телефоны, черновые записи, печати и клише РТКЦ и СП, военные билеты, 11 автомобилей бизнес-класса стоимостью более 100 тыс. долларов США каждый.

О подозрении в совершении преступления сообщено трем служащим Голосеевского РТЦК и СП Киева, бывшему председателю ВЛК и двум гражданским лицам. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения.

Как сообщал OBOZ.UA, правоохранители Киева задержали участника банды, участвовавшего в "сходке" так называемых криминальных авторитетов. На преступном собрании решали вопросы перераспределения контроля над группами, которые занимались переправкой уклонистов через границу.

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