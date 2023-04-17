В Киеве сотрудник ГП "Антонов" призвал присоединить территории Украины к РФ. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении работнику государственного предприятия "Антонов". Якобы он призвал присоединить территорию Украины к составу страны-агрессора РФ.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

"По данным следствия, подозреваемый из-за собственного аккаунта в запрещенной в Украине соцсети "Вконтакте" распространял сообщения с публичными призывами к изменению границ территории Украины. Он поддерживал идею о ликвидации Украины, как независимого государства, и присоединении ее к России или Чеченской Республики. В его сообщениях захвата Гостомеля выглядит историческим достижением страны-агрессора", – рассказали в пресс-службе.

В прокуратуре добавили, что согласно заключению экспертиз, в сообщениях на страницах соцсетей мужчины есть высказывания, выраженные в форме публичных призывов к территориальным изменениям в Украине. По факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность злоумышленнику сообщили о подозрении.

Напомним, в Украине будут судить еще четырех военнослужащих РФ, которые пытали мирных жителей Бучи в Киевской области и имитировали их казнь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве будут судить еще одного российского оккупанта, причастного к военным преступлениям в Киевской области. Военный страны-террориста РФ издевался над жителями Ирпеня и имитировал их расстрел.

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