В Украине будут судить оккупанта, который издевался над жителями Ирпеня и имитировал их расстрел. Фото

В Киеве будут судить еще одного российского оккупанта, причастного к военным преступлениям на Киевщине. Военный страны-террориста РФ издевался над жителями Ирпеня и имитировал их расстрел.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генерального прокурора Украины. Злоумышленнику грозит до 12 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, в течение марта 2022 подозреваемый вместе с другими военнослужащими РФ проводили специальные рейды в городе Ирпень Киевской области.

"Они жестоко, оскорбительно и унизительно относились к гражданскому населению, пытаясь выявить патриотически настроенных граждан Украины. На территории Ирпенского военного госпиталя они обнаружили двух гражданских лиц. Допросив их и не получив желаемой информации, обвиняемый приказал мужчинам стать на колени и прижать головы друг к другу. С целью запугивания он имитировал их расстрел, произведя несколько выстрелов над головами мужчин", – рассказали в пресс-службе.

Кроме того, оккупант с другими военными страны-агрессора РФ незаконно проникли в жилой дом, где находились два гражданских лица. Они нанесли удары по туловищу и голове одному из украинцев и, имитируя убийство, производили выстрелы рядом с головой.

"Для проведения допроса вывели пострадавшего во двор дома. Там военный РФ якобы из-за непредоставления "правдивой информации", и имитируя расстрел произвел выстрелы в сторону гражданского. Сейчас обвиняемый находится под стражей - это старший стрелок разведывательного взвода 104-го гвардейского десантно полка", – уточнили в прокуратуре.

Следствие по факту нарушения законов и обычаев войны завершено, а обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине будут судить еще одного российского оккупанта, причастного к военным преступлениям. Военнослужащий РФ застрелил мужчину и едва не убил его 14-летнего сына, которые ехали за гуманитаркой в Буче Киевской области.

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