В Киеве сообщили о подозрении подрядчику, "заработавшему" почти 10 млн грн на ремонте стадиона. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении директору подрядного предприятия. Сообщается, что мужчина "заработал" на ремонте стадиона по улице Радужной почти 10 млн грн.

Об этом рассказали в пресс-службе столичной полиции. Злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы.

"Как выяснили следователи, директор подрядного предприятия заключил вверх с коммунальным предприятием исполнительного органа Киевсовета о выполнении работ по реконструкции физкультурно-оздоровительного комплекса на улице Радужная. По завершению были подписаны акты выполненных работ, впрочем фактические объемы работ по объекту не выполнены" , – подчеркнули в полиции.

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В пресс-службе добавили, что согласно заключению эксперта ремонтно-строительные работы и оплата за них не соответствуют проектной документации и договорной цене. То есть, подрядчик завысил их стоимость на 9 785 512 гривен за работы, которые он фактически не выполнил. В дальнейшем 47-летнее чиновник распорядился "заработанными" деньгами по собственному усмотрению.

"Раньше за служебную халатность было объявлено о подозрении заместителю директора спорткомплекса, действия которого повлекли госбюджет убытков на сумму 2,9 млн грн", – уточнили правоохранители.

В пресс-службе Киевской городской прокуратуры добавили, что по факту присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах возбуждено уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве правоохранители разоблачили интернет-мошенника, который обманул подписчиков соцсети. Подозреваемый сломал аккаунт девушки в Instagram и разослал информацию о сборе средств якобы на срочное лечение ее ребенка.

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