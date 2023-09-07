В Киеве сообщили о подозрении "пацифисту", который оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял российскую пропаганду. Фото

В Киеве правоохранители сообщили о подозрении так называемому исполнительному секретарю движения пацифистов. Злоумышленник оправдывал вооруженную агрессию страны-террориста РФ и распространял российскую пропаганду.

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Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину подозреваемый, являясь действующим исполнительным секретарем Общественной организации "Украинское движение пацифистов", подписал и направил в одно из государственных учреждений письмо. В приложениях к нему он приобщил документ с названием "Мирная повестка дня для Украины и мира".

Как стало известно OBOZREVATEL из собственных источников, в тексте заявления Украинского движения пацифистов указано, что самозащита якобы "может и должна осуществляться ненасильственными и безоружными методами".

"Отмечается неправильность "создания мифа врага, с которым якобы невозможно договариваться и которого надо уничтожить любой ценой". То есть члены Украинского движения пацифистов считают Россию, которая развязала и ведет агрессивную войну против Украины, "мифическим" (вымышленным, несуществующим) "врагом", российско-украинскую войну называют "обострением вооруженных конфликтов в Украине", в котором "виновны" обе стороны, что является оправданием вооруженной агрессии РФ против Украины", – рассказал наш собеседник.

Злоумышленнику сообщили о подозрении по факту оправдания вооруженной агрессии РФ против Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ сообщила о подозрении семи российским оккупантам, причастным к мародерству. Военные страны-террориста РФ похитили имущества в Киевской области более чем на 1,3 млн грн.

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