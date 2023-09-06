СБУ сообщила о подозрении семи оккупантам-мародерам, которые на Киевщине похитили имущество более чем на 1,3 млн грн. Фото

СБУ сообщила о подозрении семи российским оккупантам, причастным к мародерству. Военные страны-террориста РФ похитили имущества в Киевской области более чем на 1,3 млн грн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Службы безопасности Украины в Киеве и на Киевщине. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное.

"Служба безопасности установила личности 7 военнослужащих вс рф, причастных к издевательству и ограблению гражданских жителей села Богдановка и пгт Дымер Киевской области. Установлено, что в марте 2022 года 6 военнослужащих одного из подразделений 90 танковой дивизии центрального военного округа вс рф, принимали участие в оккупации Броварского района Киевской области", – рассказали в СБУ.

В селе Богдановка "вояки" страны-агрессора отбирали у гражданских лиц частное имущество. Во главе с 23-летним офицером Кириллом Жеребовым солдаты Дмитрий Астанов, Никита Жучков, Тимофей Лукшин, Дмитрий Береговых, Максим Здир ворвались в частные дома и грабили дома. Оккупанты выносили все, что попадалось на глаза и умещалось в военную технику.

Кроме того, установлено лицо еще одного военнослужащего оккупационных войск, который в период временной оккупации ВС РФ Вышгородского района похитил имущество частного предприятия на миллион гривен. Это 37-летний Анатолий Костюченко, уроженец города Крестовка Горловского района Донецкой области.

В составе 64 отдельной мотострелковой бригады 35 общевойсковой армии восточного военного округа, военный преступник находился на территории поселка городского типа Дымер.

"В конце февраля – начале марта 2022 года российский преступник ворвался на бронетранспортере на территорию частного предприятия, производящего резиновые изделия, синтетический каучук, машины и оборудование для изготовления пластмасс. Выломав входные ворота, вооруженный оккупант ударил охранника прикладом автомата по голове и после чего приказал стать на колени, угрожая убийством. После этого "бригада" ворвалась в складские помещения предприятия и похитила имущество более чем на миллион гривен", – уточнили в Службе безопасности

Убытки гражданских жителей и частного предприятия подтверждены свидетельскими показаниями и выводами экспертиз и составляют более 1 млн. 303 тыс. грн.

В настоящее время всем военным преступникам сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением в других нарушениях законов и обычаев войны, совершенных по предварительному сговору группой лиц. Продолжаются комплексные меры по справедливому наказанию российских оккупантов независимо от места их пребывания.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины объявила о подозрении командиру разведгруппы РФ Вадиму Овчинникову, приказавшему открыть огонь по двум авто с гражданскими во время временной оккупации Бучи Киевской области. Преступный приказ выполняли 5 его подчиненных.

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