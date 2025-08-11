В Киеве семейная ссора завершилась жестоким убийством. Подробности дела и фото

В Днепровском районе Киева семейная ссора завершилась жестоким убийством. По информации следствия, во время конфликта женщина нанесла мужчине около семи ножевых ударов, от которых он скончался на месте.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемой грозит длительный срок заключения.

Что известно

Как рассказали правоохранители, они получили сообщение об убийстве в одном из домов Днепровского района. В квартире правоохранители обнаружили тело 34-летнего мужчины со следами насильственной смерти.

"Полицейские установили, что во время распития алкогольных напитков между сожителями возник бытовой конфликт, в результате которого женщина схватила кухонный нож и нанесла мужчине около семи ударов в спину и грудь. От полученных ранений потерпевший скончался на месте", – уточнили в пресс-службе.

Что грозит злоумышленнице

Полицейские задержали 38-летнюю нападающую на месте происшествия – у нее изъяли вероятное орудие преступления. По факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины) открыто уголовное производство, а задержанной сообщили о подозрении в совершении тяжкого преступления.

Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы.

