В Киеве мужчина по недоразумению едва не убил прохожего: ключами проломил голову. Подробности дела и фото

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, едва не убил прохожего. Во время ссоры злоумышленник ударом связки ключей в голову проломил височную кость оппоненту.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит длительный срок заключения.

Что известно

Как рассказали правоохранители, на днях на линию "102" поступило сообщение о раненом мужчине в парковой зоне в Днепровском районе города Киева. На месте происшествия полицейские обнаружили 46-летнего гражданина с тяжелыми телесными повреждениями. Он был госпитализирован с тяжелой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и переломом левой височной кости.

"В ходе проведения розыскных мероприятий правоохранители установили, что телесные повреждения мужчине нанес 50-летний местный житель, с которым у потерпевшего возник словесный конфликт из-за недоразумения. В ходе ссоры, злоумышленник достал из сумки связку ключей от квартиры и ударил ими киевлянина в висок. После этого, фигурант скрылся с места происшествия", – добавили в пресс-службе.

Что грозит злоумышленнику

Полицейские разыскали и задержали нападавшего. По факту нанесения умышленного тяжкого телесного повреждения (часть 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины) открыто уголовное производство, а злоумышленнику сообщили о подозрении. Санкция инкриминируемой статьи предусматривает лишение свободы на срок до восьми лет.

