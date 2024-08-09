В Киеве семейная ссора окончилась жестоким убийством. Подробности дела

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который, по информации следствия, убил свою сожительницу. Во время бытовой ссоры злоумышленник ударил ножом в грудь женщине.

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Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Как рассказали правоохранители, они получили уведомление об убийстве женщины в строительном жилом вагончике на территории новостройки. В помещении правоохранители обнаружили тело 46-летней женщины с ножевым ранением.

"Было установлено, что ее убил 42-летний сожитель. Пара приехала в столицу из Сумщины и долгое время проживала в строительном вагончике, где мужчина охранял территорию новостройки. Ночью, во время распития алкогольных напитков между супругами возник конфликт и в качестве аргумента злоумышленник нанес женщине смертельное ранение кухонным ножом в грудь", – уточнили в пресс-службе.

Злоумышленник был задержан и сообщил ему о подозрении в совершении умышленного убийства. Санкция статьи предусматривает от семи до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZ.UA, в столице правоохранители задержали киевлянина, который, по информации следствия, смертельно травмировал знакомого. Между мужчинами возник конфликт на почве ревности относительно общей знакомой, в результате которой злоумышленник набросился с кулаками на товарища.

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