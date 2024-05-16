В Киеве семейная ссора между бабушкой и внуком завершилась убийством. Подробности дела
Правоохранители задержали жителя Киева, который, по информации следствия, убил родную бабушку. Во время семейной ссоры внук кухонным ножом нанес одиннадцать ударов своей родственнице.
Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.
По словам правоохранителей, на днях около 23:00 в них поступило сообщение о том, что в квартире родственники обнаружили тело женщины, 1958 года рождения, с признаками насильственной смерти.
"В ходе досудебного расследования мы установили, что в квартире находилась женщина вместе со своим внуком. Во время семейного конфликта подозреваемый набросился на женщину и принялся избивать ее, затем схватив кухонный нож, стал наносить удары в разные части тела, пока потерпевшая не перестала подавать признаки жизни. После совершенного злоумышленник скрылся с места происшествия, а орудие убийства выбросил на соседней улице", – рассказали в пресс-службе.
Злоумышленника задержали в одном из поселков Киевской области, где он скрывался в недостройках. По факту умышленного убийства 22-летнему мужчине сообщили о подозрении.
Как сообщал OBOZ.UA, в Чабанах Киевской области ссора друзей завершилась жестоким убийством. Во время конфликта мужчина 11 раз ударил ножом своего оппонента.
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