Нанес 11 ударов ножом: в Киевской области конфликт между друзьями закончился убийством. Подробности дела

В Чабанах Киевской области ссора друзей завершилась жестоким убийством. Во время конфликта мужчина 11 раз ударил ножом своему оппоненту.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

"В Чабанах Фастовского района, во время употребления алкогольных напитков, между мужчинами возник конфликт. Обидчик схватил нож и нанес своему оппоненту 11 ударов в область шеи и живота. От полученных травм 59-летний мужчина погиб на месте происшествия. После чего злоумышленник скрылся с места совершения преступления и начал скрываться от полиции", – рассказали в пресс-службе.

Злоумышленника оперативно разыскали и задержали. По факту умышленного убийства возбуждено уголовное производство, а задержанному сообщили о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, столичные правоохранители задержали уроженца Киевщины, который, по версии следствия , избил до смерти товарища. После этого, чтобы увести от себя подозрение, злоумышленник забрал у погибшего личные вещи и сжег их в печи.

Как сообщал OBOZ.UA, в Деснянском районе Киева между двумя друзьями возник конфликт, во время которого один из них ударил оппонента ножом в живот. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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