В Киеве СБУ разоблачила мужчину, который делал и продавал гражданам РФ "документы" для легализации в странах ЕС. Фото

В Киеве СБУ разоблачила дельца, помогавшего гражданам РФ легализоваться в странах Европейского Союза. Злоумышленник изготавливал и продавал фальшивые документы, в частности, для трудоустройства за рубежом.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины в столице и Киевской области. Подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

"Киберспециалисты Службы безопасности прекратили противоправную деятельность жителя столицы, который подделывал документы для легализации граждан рф в странах Евросоюза и незаконного приобретения ими гражданства. Также злоумышленник способствовал выезду за границу граждан Украины для уклонения от военной службы", – рассказали в пресс-службе.

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Как отметили в Службе безопасности, незаконный "бизнес" организовал 33-летний программист. Имея специализированное оборудование и навыки, мужчина создавал высококачественные печати, штампы, факсимиле, документы и удостоверения органов власти Украины и иностранных государств.

Кроме того, он изготовил и использовал фальшивые печати судов, правоохранительных органов и территориальных центров комплектования. Для сохранения анонимности злоумышленник предоставил свои услуги через специально созданную сеть Telegram-каналов.

Злоумышленник производил и предлагал своим клиентам "документы":

для легализации граждан России в странах ЕС, в частности о выходе их из гражданства РФ;

о снятии граждан Украины с военного учета, уклонения от мобилизации для выезда за границу;

поддельные решения судов;

документы для трудоустройства за границей, в том числе удостоверение моряка;

сертификаты о получении образования за границей.

Во время обысков у него были обнаружены и изъяты специальное оборудование для изготовления подделок, фальшивые печати посольства РФ в нескольких европейских странах, поддельные штампы отечественных органов власти. "Бизнесмену" сообщили о подозрении в подделке документов, печатей, штампов и бланков, сбыте или использовании поддельных документов, печатей, штампов.

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации его действий по статье 332 УКУ – незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области задержаны двое иностранцев, организовавших схему выезда уклонян в страны Европейского Союза. Стоимость "услуги" с одного человека составляла 6 тысяч долларов США.

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